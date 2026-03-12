Linea turbo hortumunda yırtık olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Teknoloji12 Mart 2026
Fiat Linea (özellikle 1.3 Multijet dizel) turbo hortumlarında kaçak olup olmadığını anlamak için birkaç pratik yöntem var. Bu hortumlar (turbo çıkışından intercoolere, oradan emme manifolduna giden siyah kauçuk veya silikon hortumlar) zamanla çatlar, delinir, kelepçeleri gevşer veya yumuşar, bu da boost kaçak yaratır → araç devir keser, çekiş düşer, siyah duman atar, yakıt artar.Belirtiler (Kaçak Varsa Genelde Bunlar Görülür)
  • Ani çekiş kaybı (özellikle 2000-3000 devir arası yokuşta bayılma)
  • 3500 devir civarı kesme / limp mode
  • Egzozdan siyah duman (hava eksikliği → yakıt tam yanmıyor)
  • Yakıt tüketimi artması
  • Motor ıslık, tıslama veya hava kaçırma sesi (gaz verince duyulur)
  • Bazen arıza lambası yanar (P0238 turbo basınç sensörü hatası gibi)
Linea’ya Özel İpuçları

  • En çok sorun turbo çıkış hortumu (turbo → intercooler giriş) ve intercooler çıkış hortumu (intercooler → emme) oluyor.
  • Kelepçeler gevşekse bile kaçak yapar, sıkılaştırmak bazen yeter.
  • Eğer hortumda yağlanma varsa turbo contası da şüpheli (ama devir kesme için genelde hava kaçağı daha etkili).
  • OBD tarat (Multiecuscan ile), P0238 veya turbo basınç düşük kodları çıkıyorsa hortum kaçak ihtimali yüksek.
