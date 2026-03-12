Linea 3500 devir geçme sorunu ve çözüm yöntemleri

Fiat Linea’nızda (büyük ihtimalle 1.3 Multijet veya 1.6 Multijet dizel motor) 3500 devri geçmeme sorunu çok yaygın bir şikayet.

Genellikle araç limp mode (koruma modu) almış oluyor ve ECU yüksek devre izin vermiyor. Arıza lambası yanıyor mu, yanmıyor mu?

B u çok önemli bir ipucu. En Sık Görülen Nedenler (Linea ve benzer Fiat multijetlerde)

Partikül filtresi (DPF) aşırı dolu / tıkanık → En yaygın sebep bu. Özellikle Euro 5 ve bazı Euro 4 modellerde. DPF fark basıncı çok yükselince turbo korumaya geçiyor → 3000-3500 devir sınırı koyuyor. Çözüm: DPF regen (rejenerasyon / yakma) işlemi + gerekirse DPF temizliği / degresyon. Bazen yazılım ile DPF iptali yapılıyor ama yasal değil ve uzun vadede başka sorun çıkarabilir. EGR valfi çok kirli / arızalı → EGR boğazı ve valf kurumla tıkanıyor, hava-yakıt karışımı bozuluyor → çekiş düşüyor + devir kesiyor.

Çözüm: EGR temizliği (en ucuz ilk adım) veya temizlik sonrası iptal (çoğu kişi bunu tercih ediyor). Turbo hortumlarında kaçak / gevşek kelepçe → Turbo giriş/çıkış hortumları, intercooler bağlantıları gevşekse veya yırtıksa vakum kaçırıyor → turbo yeterince basınç üretemiyor → devir kesiyor.

Çözüm: Bütün turbo hortumlarını elle kontrol et, kelepçeleri sıkılaştır. MAP / MAF sensörü kirli veya arızalı

→ Emme manifoldu basınç sensörü (MAP) veya hava akış ölçer bozuk/kirli olunca ECU yanlış veri alıyor ve korumaya geçiyor. Yakıt sistemi sorunları Mazot filtresi tıkanık

Yakıt basınç sensörü / regülatörü arızalı

Enjektörler sızdırıyor veya zayıf (daha az yaygın) Diğer nadir sebepler Gaz kelebeği (boğaz) çok kirli

Akü / alternatör zayıf (voltaj düşüşü ECU’yu etkiliyor)

Yazılım / enjeksiyon pompası sorunu (nadir) Ne Yapmalısınız (Adım Adım)?