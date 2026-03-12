Linea 3500 devir geçme sorunu ve çözüm yöntemleri
Partikül filtresi (DPF) aşırı dolu / tıkanık
→ En yaygın sebep bu. Özellikle Euro 5 ve bazı Euro 4 modellerde. DPF fark basıncı çok yükselince turbo korumaya geçiyor → 3000-3500 devir sınırı koyuyor.
Çözüm: DPF regen (rejenerasyon / yakma) işlemi + gerekirse DPF temizliği / degresyon. Bazen yazılım ile DPF iptali yapılıyor ama yasal değil ve uzun vadede başka sorun çıkarabilir.
EGR valfi çok kirli / arızalı
→ EGR boğazı ve valf kurumla tıkanıyor, hava-yakıt karışımı bozuluyor → çekiş düşüyor + devir kesiyor.
Çözüm: EGR temizliği (en ucuz ilk adım) veya temizlik sonrası iptal (çoğu kişi bunu tercih ediyor).
Turbo hortumlarında kaçak / gevşek kelepçe
→ Turbo giriş/çıkış hortumları, intercooler bağlantıları gevşekse veya yırtıksa vakum kaçırıyor → turbo yeterince basınç üretemiyor → devir kesiyor.
Çözüm: Bütün turbo hortumlarını elle kontrol et, kelepçeleri sıkılaştır.
MAP / MAF sensörü kirli veya arızalı
→ Emme manifoldu basınç sensörü (MAP) veya hava akış ölçer bozuk/kirli olunca ECU yanlış veri alıyor ve korumaya geçiyor.
- Yakıt sistemi sorunları
- Mazot filtresi tıkanık
- Yakıt basınç sensörü / regülatörü arızalı
- Enjektörler sızdırıyor veya zayıf (daha az yaygın)
- Diğer nadir sebepler
- Gaz kelebeği (boğaz) çok kirli
- Akü / alternatör zayıf (voltaj düşüşü ECU’yu etkiliyor)
- Yazılım / enjeksiyon pompası sorunu (nadir)
Ne Yapmalısınız (Adım Adım)?
- Önce OBD taraması yaptırın (multiecuscan veya Delphi/Launch cihazı ile). P1206, P0401, P2459, P2463 gibi kodlar çıkıyorsa direkt DPF/EGR yönüne gidilir.
- Arıza lambası yanmıyorsa bile gizli hata olabilir (özellikle DPF fark basıncı hatası lambayı yakmayabiliyor).
- Motor sıcakken uzun yolda tam gaz yapınca mı oluyor? (DPF tıkanıklığı belirtisi)
- Kontak aç-kapa yapınca düzelip sonra tekrar oluyorsa → büyük ihtimal DPF veya EGR.
Çoğu Linea sahibinin çözümü EGR + DPF temizliği veya EGR iptali + DPF regen kombinasyonu oluyor.