Futbol tutkunlarının beklediği FIFA 20 yavaş yavaş her bilgisayarda yer almaya devam ediyor.

Oyun bilgisayarı olanlar sorunsuz bir şekilde oyunu yükleyip rahatlıkla oynamaktadır. Fakat bilgisayar donanımı yüksek olmayan kullanıcılar ise oyunu almadan yada yüklemeden önce araştırma yapmak istemektedir. Bizde bu konumuzda sizere FIFA 20 minimum sistem gereksinimlerini yazmak istedik.

FIFA 20 Minimum PC Teknik Özellikleri:

İS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Online Bağlantı Gereksinimleri: En az 512kbps internet hızı. Yüklemek ve oynamak için internet bağlantısı gerekir.

FIFA 20 Önerilen PC Teknik Özellikleri:

İS: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Online Bağlantı Gereksinimleri: Geniş bantlı bağlantı önerilir. Yüklemek ve oynamak için internet bağlantısı gerekir.

FIFA 20 sistem gereksinimlerine baktığımızda çok fazla bir üstün donanım istememektedir. Bilgisayarım FIFA 20 kaldırır mı diye merak ediyorsanız bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu arada rahatça oyunu oynamak istiyorsanız önerilen sistem gereksinimlerine sahip bir bilgisayarınızın olmasında fayda vardır.