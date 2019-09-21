Android 10 alacak Samsung modeller

Geçtiğimiz günlerde internete düşen bir fotoğrafta Android 10 güncellemesi alacak Samsung modellerin listesi yayınlandı. Tabi bu modellerin resmi olarak kesin alacağı açıklanmadı.
Bu listeye bakıldığında Samsung’un oldukça cömert olduğunu görüyoruz. Tabi normal olarak Amiral gemisi modelleri Galaxy S10 ve Note 10 modelleri ilk olarak Android 10 güncellemesini alacak gibi gözüküyor.
Resmi olmayan kaynaklara göre Android 10 güncellemesi alacak modelleri şöyle;
Galaxy S10
Galaxy S9 ve Plus
Galaxy S10e
Galaxy Note 10 ve Plus
Galaxy Note 9
Galaxy M40
Galaxy M30
Galaxy M20
Galaxy M10
Galaxy J8
Galaxy J6 ve Plus
Galaxy J4 ve Plus
Galaxy J7 Duo
Galaxy J5 ve J3
Galaxy A10/A20/A30/A40/A50/A50S/A60/A70/A80/A90
Galaxy A8/A6/A7/A9/A9 Star ve Lite
Yazımızın başında dediğimiz gibi oldukça geniş kapsamlı cömert bir güncelleme yapacak gibi duruyor Samsung. Tabi bu bilgiler resmi olmadığı için şimdilik söylenti olarak yerini koruyacak.