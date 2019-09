Android 10 alacak Samsung modeller

Geçtiğimiz günlerde internete düşen bir fotoğrafta Android 10 güncellemesi alacak Samsung modellerin listesi yayınlandı. Tabi bu modellerin resmi olarak kesin alacağı açıklanmadı.

Bu listeye bakıldığında Samsung’un oldukça cömert olduğunu görüyoruz. Tabi normal olarak Amiral gemisi modelleri Galaxy S10 ve Note 10 modelleri ilk olarak Android 10 güncellemesini alacak gibi gözüküyor.

Resmi olmayan kaynaklara göre Android 10 güncellemesi alacak modelleri şöyle;

Galaxy S10

Galaxy S9 ve Plus

Galaxy S10e

Galaxy Note 10 ve Plus

Galaxy Note 9

Galaxy M40

Galaxy M30

Galaxy M20

Galaxy M10

Galaxy J8

Galaxy J6 ve Plus

Galaxy J4 ve Plus

Galaxy J7 Duo

Galaxy J5 ve J3

Galaxy A10/A20/A30/A40/A50/A50S/A60/A70/A80/A90

Galaxy A8/A6/A7/A9/A9 Star ve Lite

Yazımızın başında dediğimiz gibi oldukça geniş kapsamlı cömert bir güncelleme yapacak gibi duruyor Samsung. Tabi bu bilgiler resmi olmadığı için şimdilik söylenti olarak yerini koruyacak.