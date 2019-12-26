PUBG’de dürbünsüz metrelerce uzaktan vuran hileciler arttı

PUBG oyunu şüphesiz son yılların en popüler oyunu oldu. Bu kadar başarılı bir oyun maalesef hileciler tarafından gölgelenmektedir.

PUBG Mobile yapımcı şirketi Tencent elinden gelenin en iyisini yapmaya ve oyunculardan gelen hile raporlarını dikkate aldığını her zaman söylüyor.

Gel gelelim buna pek inanan olmuyor. Neden derseniz hileci olduğuna % 100 inandığınız oyuncuyu şikayet ediyorsunuz fakat hiç banlamıyor. Oyunda hileci tarafından ölen oyuncular hilecileri genel olarak izlemektedir. Yer bulma hilesi ve otomatik nişan alıp dürbünsüz vuran hilecilerin sayısı oldukça arttı.

Şansınız iyi giderse hileci takımdan birisi banlanıyor. Fakat nasıl oluyorsa diğer takım oyuncuları banlamıyor. Şirket olarak bir bak bu adamı banlıyorsun. Acaba diğer oyuncularda hile var mı diye bakmıyorsun. Ama güncellemeye gelince sonuna kadar farklılık yaratmaya çalışırken hilecileri önleyemeyen Tencent, istediği kadar farklı silah kapmaları ve kostümler versin. Hilecilerin çok olduğu ortama kimse para yatırmaz.

Hile yüzünden oyunu bırakanların sayısı oldukça fazla olduğuna eminiz. Hileciler önlenmezse oyun popülerliği gün geçtikçe düşecektir.