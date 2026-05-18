Honor 400 pro ile Honor 600 farkları

Genel Bakış ve Konumlandırma

Honor 400 Pro: Üst seviye orta segment / yarı amiral gemisi (2025). Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlü performans sunuyor.

Honor 600: 2026’nın daha yeni orta segment modeli. Daha büyük pil ve ekran parlaklığı öne çıkıyor ama işlemci olarak daha düşük seviyede (Snapdragon 7 Gen 4). Honor 600 Pro ise 400 Pro’ya daha yakın konumda (Snapdragon 8 Elite ile).

Karşılaştırma Tablosu (Ana Farklar)

Özellik

Ekran

6.7″ AMOLED, 120Hz, ~460 ppi, 5000 nit peak

6.57″ AMOLED, 120Hz, ~458 ppi, 8000 nit peak

Honor 600 (daha parlak, açık havada üstün)

İşlemci

Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)

Snapdragon 7 Gen 4 (4nm)

400 Pro (çok daha güçlü, oyun ve ağır işler için)

RAM / Depolama

12 GB RAM, 256/512 GB

8/12 GB RAM, 128-512 GB

400 Pro (daha yüksek RAM standardı)

Batarya

5300 mAh (Avrupa) / 6000 mAh (diğer), 100W kablolu + kablosuz

7000 mAh (veya 6400), 80W kablolu

Honor 600 (çok daha uzun ömür)

Arka Kamera

200 MP ana + 50 MP telephoto (3x) + 12 MP ultra

200 MP ana + 12 MP ultra (telephoto yok)

400 Pro (telephoto sayesinde zoom ve portre daha iyi)

Ön Kamera

50 MP + 2 MP depth

50 MP

Benzer

Boyut / Ağırlık

160.8 x 76.1 x 8.1 mm, 205g

156 x 74.7 x 7.8 mm, 185-190g

Honor 600 (daha kompakt ve hafif)

Koruma

IP68/IP69

IP68/IP69K

Benzer (600 biraz daha iyi)

Yazılım

Android 15 + MagicOS 10 (6 yıl güncelleme)

Android 16 + MagicOS 10 (6 yıl)

Honor 600

Şarj ve Diğer

Daha hızlı kablolu + kablosuz şarj

Daha yavaş şarj ama dev batarya

Kullanıma göre değişir

Performans ve Kullanım Senaryoları

Performans ve Oyun: Honor 400 Pro net üstün. Snapdragon 8 Gen 3 ile daha akıcı, uzun süre yüksek performans veriyor. Honor 600’ün 7 Gen 4’ü günlük kullanım ve orta seviye oyunlar için yeterli ama amiral gemisi seviyesinde değil.

Batarya ve Günlük Kullanım: Honor 600 ezici üstünlükte. 7000 mAh batarya ile 1.5-2 gün rahat gidiyor. 400 Pro da iyi ama daha küçük kapasiteye sahip.

Kamera: 400 Pro telephoto lens sayesinde zoom, portre ve çok yönlülükte önde. İkisinde de 200 MP ana sensör var ama 600’de sadece ultra geniş var.

Ekran: Honor 600’ün 8000 nit parlaklığı dışarda daha iyi görünürlük sağlar. Her ikisi de kaliteli AMOLED.

Tasarım: 600 daha ince, hafif ve modern (daha dar çerçeveler).

Hangisini Almalısın?

Honor 400 Pro : Güçlü performans, iyi zoom kamerası ve kablosuz şarj istiyorsan (özellikle oyun, fotoğraf çekimi ağır basıyorsa).

Honor 600: Daha uzun batarya ömrü, daha parlak ekran, daha yeni yazılım ve kompakt tasarım istiyorsan (günlük kullanım ve pil öncelikliyse). Fiyatı da genellikle daha uygun olur