PUBG yanlışlıkla ban yedim! Nasıl kaldırırım?

PUBG Mobile oyunu son yılların en popüler mobil oyunu olduğunu hatırlatmamıza gerek yok.

Tabi bu kadar çok oynanan oyun platformunda hilecilerde çok olmaktadır. Yapımcı şirket TENCENT elinden geldiği kadar oyundaki hilecileri önlemek için sistemlerini devamlı olarak geliştirmektedir. Daha önceden yaptığı basın bildirimlerinde kişilerin hile yaptıklarına dair şikayet geldiğinde yada 3.parti uygulamasını kullananların oyunları titizlikle incelelendiğini ver yanlışlıkla banlama ihtimaline karşı tedbir aldıklarını dile getirmişti.

Bir ziyaretçimiz bize mail yoluyla bir soru göndermiştir.

Soruda PUBG Mobile Wi-Fi oynarken mobil veri bağlantısına geçtim ve ban yedeğini yazmıştır. PUBG Mobile veri değişimi banı nasıl açılır konusunda yardım istemiştir.

İnternette de daha önce bu tarz işlem yapanların ve ban cezası aldıklarını okumuştuk. Bizde PUBG MObile’da birçok kez mobilden Wi-Fi bağlantısına yada tam tersi veri değişimi yaptık ve bugüne kadar herhangi bir ban yemedik. Eğer hile yapmadığınızdan eminseniz PUBG Mobile’a mail atarak şikayetinizi dile getirmekten başka çareniz maalesef bulunmuyor.

Mail gönderdiğiniz hile yapmadığını illa kanıtlanacaktır. Tabi bu süre baya bir uzun olabilir. Çünkü günlük milyonlarca kişi bu oynadığı için sizlere geri dönüş yapmaları zaman alabilir.

PUBG banlanan hesap nasıl açılır?

Yukarıdaki linke tıklayarak PUBG ban açtırma adımları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.