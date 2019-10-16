PUBG banlanan hesap nasıl açılır?

PUBG Mobile yapımcı şirketi oyunda hile yapanları titizlikle inceleyip hata yapmadan banlamaktadır.

Hile yapanlar genel olarak 10 yıl süreyle oyundan uzaklaştırılmaktadır.

Bu oyunu uzun süre oynayanların bazıları canı sıkıldığı için hile yapmaya karar veriyor. İnternetten araştırıp bilgisayarına saçma sapan dosyalar indirerek hileye başvuruyor. Daha sonra hile yaparken yakalanıyor ve hesabı 10 yıl banlanınca kuyruğuna basılmış kedi gibi bağırıyorlar. Bu sefer hesabım kapatıldı diye internette PUBG banlanan hesabı nasıl kaldırırım diye araştırma yapmaya başlıyor. Hele birde hesabına iyi paralar yatırdıysa o oyuncu yırtınıyor hesabını açtırmak için.

Bizde ufaktan bir araştırma yaptık ve youtube’da pubg bypass cerberus diye bir video paylaşımı gördük. Bu bypass cerberus denilen program yurtdışı kaynaklı bir program. Bu program ne kadar güvenilir olup olmadığını bilmeden indiriliyor. PUBG şirketi sizce keriz mi bir tane programı kullanıp size izin verip hesabınızı mı açtıracak. Zaten hile yapacağım diye saçma programlar indirerek kişisel bilgilerinizi tehlikeye atıyorsunuz üstüne farklı programlar deniyorsunuz.

Sonuç olarak bu tarz programları indirmeyin. Hile yapmaktan vazgeçtiyseniz yeni bir hesap açıp düzgün bir şekilde yavaş yavaş eski haline gelirsiniz.