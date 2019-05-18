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PUBG son güncelleme ile düzeltilen hataların listesi PUBG Mobile oyununa gelen 29’uncu güncelleme ile güzel ayrıntılar geldi. Daha önceden tespit edilen hataların düzeltildiğini görüyoruz. PUBG MObile resmi internet sitesinde 29’uncu güncelleme ile gelen hata düzeltmelerini tek...

Çocukların izlemesi gereken En iyi animasyon filmleri Animasyon filmleri hem çocuklar hem yetişkinler tarafından çok sevilmektedir. Bu yazımızda sizlere çocuğunuz varsa izlemesi gereken animasyon filmlerini listesini hazırlamak istedik. 1. Ratatuy – Ratatouille (2007) Ratatouille Pixar tarafımdan...