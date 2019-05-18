PUBG son güncelleme ile düzeltilen hataların listesi

PUBG Mobile oyununa gelen 29’uncu güncelleme ile güzel ayrıntılar geldi. Daha önceden tespit edilen hataların düzeltildiğini görüyoruz.
PUBG MObile resmi internet sitesinde 29’uncu güncelleme ile gelen hata düzeltmelerini tek tek yazmıştır.
Hata Düzeltmeleri
- Belli noktalara iniş yapan oyuncuların çok fazla hasar görmesi ya da ölmesi hatası giderildi.
- Bombalar artık dikenli tellerin arasından geçmeyecek.
- ADS aktif olduğunda ya da duvar ve objelerin köşelerine çok yaklaşıldığında gerçekleşen ekranın titremesi hatası giderildi.
- Takım oluştururken oyun modunun değişmesi hatası giderildi.
Bazı mermi atışı durumlarında, mermilerin duvarın içinden geçebilmesi hatası giderildi.
- Tekrar izleme sisteminde, özel maç oyuncu listesinin farklı görülmesi hatası giderildi.
- Araç sürerken, aracın normalden fazla kayması hatası giderildi.
Bazı durumlarda mavi alan ile dairenin arayüzde doğru görülmemesi hatası giderildi.
- Güncelleme notlarının, boşluğa tıklandığında kapanması hatası giderildi.
- Emote kullanıldığında ya da silah tutulduğunda, iyileştirme hareketinin engellenmesi hatası giderildi.
- Aquarail’in arka koltuğundan bazı silahların kullanılabilir olması hatası giderildi.
- Tabanca kuşanmanın ya da çantaya geri atmanın ses efektinde gerçekleşen hata giderildi.
- Envanteri açtığınızda, hazırladığınız bombanın sıfırlanması hatası giderildi.
- chocoTaco paraşüt kostümünde gerçekleşen bir animasyon hatası giderildi.
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