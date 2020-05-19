PUBG Mobile oyunu son yılların en çok tercih edilen online savaş oyunudur. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı evde kalanlar PUBG Mobile oyununu tercih ediyor. Bu yazımızda sizlere PUBG misafir izleyici modu nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Siz PUBG oynarken oyun arkadaşlarınız sizin oyununuza girip sizin maçını ve kimlerle oynadığınızı görebilmektedir. Bazı kişiler bu maç izleme özelliğini normal olarak kapatmak isteyebilmektedir. Bu PUBG maç izleme özelliğini kapatmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

PUBG Mobile maç izleme kapatma adımları

İlk olarak oyuna giriş yapın ve lobiye geçiniz.

Daha sonra “Ayarlar” sekmesine basınız.

Bu bölüme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi butonu bulmanız gerekmektedir.

Yukarıda gördüğünüz gibi “İzleyicilere izin ver” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Bu butonu kapattık sonra arkadaşlarınıza isminizin yanında maçı izle butonu kapalı olacaktır.