PUBG mobile Los Leones nerede? Hangi haritada

PUBG son yılların en favori oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyun içinde rütbelerinizi artırmak için ve hediye kutularını açmak için mecburen görevleri yapmanız gerekmektedir.

PUBG Mobile oyunu 7.sezon 2.hafta görevleri açıldı. Bu görevleri içinde Los Leones bölgesine “Teşekkür et” yada “Selamlaş” emojisi yapmanız gerekmektedir.

Tabi oyuncular normal olarak Los Lenos bölgesinin hangi oyun haritasında olduğunu merak etmektedir.

Los Leones bölgesi Miramar haritasında bulunmaktadır. Bu görevi normal RP oyuncuları da yapabilmektedir. Pubg 7.sezon görevleri arasında Miramar’da iki görev bulunuyor. Diğer bir görevde San Martin bölgesinde çatıya inme görevidir.

Bu görevler sayesinde uçakta bulunan 100 kişiden en az 40 kişi bu görevi yapmak için atladığı için çatışmaların büyük bir kısmı görev bölgelerinde geçmektedir.