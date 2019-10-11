PUBG Mobile hilecileri önlemenin en basit yöntemi

Her başarılı oyun gibi PUBG Mobile yapımcı şirketi Tencent hilecilere karşı büyük savaş vermektedir.

Çıktığı ilk günden itibaren hilecileri önlemek için çaba göstersede maalesef % 100 başarı sağlanmadı.

Youtube’da oyuncuların şikayetlerini dikkate alarak özen gösterek hile yapanları inceleyip banladıklarını açıkladı. Buna rağmen milyonlarca oyuncuyu tek tek incelemek oldukça zor. Hesabı banlanan hileciler yeniden hesap açıp tekrardan 10 dakika içinde oyuna girip tekrar hile yapabiliyor.

Teknoscrool.com olarak asıl merak ettiğimiz sorunun cevabı neden Facebook ve Google Play hesabı üzerinden oturum açmak yerine cep telefonu doğrulaması ile hesap açılmıyor. Cep telefonu ile oturum açıldığında oyuncu hile yapıyorsa cep telefonu numarası banlansın. Zırt pırt numara alınamayacağı için daha etkili bir hile önceleme yöntemi olacağını düşünüyoruz.

Tabi bu yöntemini biz düşündüysek Tencent firması çoktan düşünmüştür. Peki neden bu yöntemi kullanmıyorlar.

Bu konuda fikri olan varsa bize yorum yazabilirse çok memnun oluruz.