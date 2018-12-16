PUBG mobile açılmıyor!

Akıllı telefonlarda en çok oynanan online oyunlar arasında zirveyi şüphesiz PUBG’dir.

PUBG oyun tutkunları bugün gece oyun oynamak isterse ve oyun açılmazsa hemen telefonlarından bilmesin diye bu konuyu açmak istedik.

PUBG yapımcı şirketi sabah saatlerinden itibaren oyuna gece 00.00 ile 09.00 saatleri arasında bakım yapacağını açıkladı.

Tahmini olarak 9 saatlik bir bakımdan sonra PUBG’nin yeni güncel sürümüde yayınlanacaktır. 18 Aralık 2018 gününden itibaren Google Play ve App Store’da yeni versiyonlar PUBG oyununu indirebileceksiniz.

25 Aralık 2018 gününe kadar güncellemeyi yaparsanız size özel ödüller verilecektir.

Peki PUBG oyunu güncellemesinde neler olacak?

İlk olarak 6km x 6km karla kaplı bir harita

Ana menüye kar teması,

Arapça dil desteği,

Oyuncular öldükten sonra izleyici modunda şüpheli düşündükleri oyuncuları rapor edebilecek,

Silah kaplaması yükseltme sistemi eklenecektir. Bakalım yeni güncelleme sonrasında oyunda herhangi bir yavaşlama olup olmayacağı çok merak edilecek.