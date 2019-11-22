PUBG kullanıcı şüpheli olarak işaretlendi

İlk çıktığı günden itibaren PUBG yapımcı şirketi Tencent, hilecilere karşı büyük savaş veriyor.

PUBG Mobile oyununa girdiğiniz zaman sol üst köşede BAN butonu göreceksiniz. Bu menü yeni geldi. BAN butonuna bastıktan sonra şikayet ettiğiniz oyuncular hakkında nasıl bir işlem yapıldığını görüyorsunuz. Ayrıca Ban kategorisine girdiğiniz zaman Tencent şirketi Banlama konusunda oldukça detaylı bilgiler verdiğini göreceksiniz. Hilecilere karşı baya bir gelişme sağladıklarını yazmışlar fakat bizce herhangi bir gelişme görmüyoruz. Her zaman olduğu gibi oyunda hileciler cirit atıyor. Her 10 oyunun 7’sinde sona kalan 10 kişiden hemen hepsi hileci.

Ayrıca hile yapanları bildirdiğiniz zaman ban kategorisinde ne işlem yapıldığını takip edebiliyorsunuz. Biz % 100 hileci olan kişiyi rapor etmemize rağmen “kullanıcı şüpheli olarak işaretlendi” kategorisine alındığını gördük. Hileciyi izledik ve yer bulma denilen Wallhack hilesi ile oyunu kazanan hileciyi rapor etmemize rağmen otomatik olarak cevap verildiğini gördük. Kısacası Tencent PUBG Mobile hile konusunda kendisini oldukça geliştirmesi gerekiyor.