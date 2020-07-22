PUBG mobile oyununa gelen bir güncelleme oyuncuları oldukça zor duruma soktu. Bu yazımızda size PUBG fotoğraf çek butonu nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Sağ tarafa gelen fotoğraf çek modu çatışma esnasında bazı bölgelerde otomatik olarak çıktığı için kullanıcı bu butona ateş butonu olarak basıyor ve selfie modu çıkıyor. Normal olarak hemen öldüğü için bu butonu kapatmak istiyor.

PUBG fotoğraf/selfie çek butonu nasıl kapatılır?

İlk olarak “Ayarlar” butonuna basınız.

Daha sonra “Genel” kategorisine geçiş yapıyoruz.

Genel kategorisi sayfasını aşağıya doğru kaydırdığımızda “önerilen yenileme” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsü aldık ve kırmızı kare içine aldık. Bu sayede bu garip güncellemeden kurtulmuş olduk. Belki bu modu seven olur diye düşünüyoruz ama çatışma ortamında çıkması hiç hoş olmuyor.