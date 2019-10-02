PUBG artık hilecileri banladığının raporunu veriyor

PUBG Mobile oyununda hile yapanlardan dolayı oyuncular uzun zamandır büyük sıkıntı yaşamaktadır.

Hemen hemen her oyunda hilecileri denk gelebiliyorsunuz. Hatta bir oyunda birden fazla hileci grup ile çatışmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hilecileri tespit eden oyuncular öldükten sonra bildir butonunu kullanarak şikayet ediyor. Genel olarak şikayetlerin dikkate alınmadığı düşünülüyor fakat PUBG artık oyun arayüzünde BAN Notice kategorisi altında banladıkları oyuncuların kullanıcı adlarını ve ID numaralarını ile kaç yıl banladıklarının raporlarını vermeye başladı.

Yavaş yavaş hileci bildirim yapan oyunculara karşı geri bildirim yapılmaya başlandı. Şu oyuncunun hesabı engellendi diye rapor gelmektedir. Bu açıklamalar ile oyuncular hilecilere karşı daha sıkı bir sistem olduğuna inanmaya başladı. Kriz yönetiminde oldukça başarılı bir işlem olduğunu söyleyebiliriz.

Banlanan kullanıcıların raporlarına PUBG Mobile resmi internet sitesinden ulaşabiliyorsunuz.