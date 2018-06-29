Hill Climb Racing 2 hızlı para kazanma yöntemleri

Akıllı telefonlarda oyun oynamayı çok seviyoruz. Yarış tutkunlarının favorisi olan Hill Climb Racing oyununu duymayan yoktur.

ilk versiyon Hill Climb Racing oyunu Sadece Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirme oranına ulaştı. Bu oyundan sonra 2 versiyonu geldi. Birinci versiyonuna göre oldukça çıtayı yükselten Fingersoft, Hill Climb Racing 2 oyunuda kısa sürede 100 milyondan fazla indirme rakamına ulaştı.

Hill Climb Racing 2 oyunu reklamlar konusunda oyuncularını diğer oyunlara göre çok sıkmamaktadır. Eşdeğer popülerlikte olan oyunlarda bildiğiniz reklam atlaya çalışmaktan oyun oynayamıyorsunuz.

Bu yazımızda sizlere Hill Climb Racing 2 oyununda nasıl hızlı para kazanacağınız anlatmak istiyoruz.

İlk olarak oyuna başladığınızda size ücretsiz olarak verilen araba ile oyuna başlıyorsunuz. Daha sonra para kazandıkça altın ve elmas kazanmaktasınız. Bu oyunda elmaslarınızı çok iyi kullanmanız gerekmektedir. Örneğin bir kutu açmak için 12 elmasınızı kesinlikle harcamayın. Zaten 3 saat içinde kutu kendiliğinden açılmaktadır. Bu oyunda elmas satın almadan bir anda yükselmeniz kesinlikle imkansızdır. Altın ve elmas kazanmaya başladıkça her arabadan satın almayınız. Para yatırmadan yükselmek için kendinize bir araba belirleyip sadece o arabayı uptade ediniz. Bu oyunda en iyi araba ve en çok tercih edilen araba Rally arabasıdır. Sizinde ilk hedefiniz bu arabayı almak olsun ve geliştirmeye çalışınız.

Size 24 saat içinde 4 adet giriş hakkı verilen online bölüm yer almaktadır. Buraya girip sıralamada başarılı olduğunuzda size puan vermektedir. Belli bir puana ulaştıktan sonra yüksek seviye kutular hediye edilmektedir. Elmaslarınızı bu bölümde harcamınızı tavsiye ediyoruz.

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