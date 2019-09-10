Her Ne hikmetse GM 5 Plus Zombi modunda kapanmıyor

PUBG Mobile hemen hemen her telefonda oynanan bir aktif online oyundur.

Bazı telefon modellerinde PUBG oynarken bir anda oyun kapanmaktadır. Özellikle GM 5 Plus modeli bu konuda çok büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Kullanıcılar her güncellemede sorun düzelecek diye beklerken maalesef herhangi bir gelişme yaşanmıyor.

Fakat son güncellemeden sonra bir değişiklik farkettik. Oyuna gelen son güncellemeden sonra Zombi modu geldi. Zombi modunu oynadığınızda telefon kapanmıyor. Bizde de GM 5 Plus modeli bulunuyor. Günlerdir Zombi modunda oyun oyunuyoruz herhangi bir kapanma yaşamadık. Ama klasik modda herhangi bir haritaya girdiğimizde oyun kapanması çok yaşanıyor.

Zombi modunda kapanmıyorsa diğer haritalarda da kapanmama gibi bir durum olabilir. Yani PUBG Mobile yapımcı şirketi isterse bu iş düzelebilir.

Sitemizde daha önce GM 5 Plus kapanma sorunu hakkında güzel bir konu açtık. Bu konu altına ziyaretçilerimiz güzel yorumlar bıraktılar. Genel olarak kapanmama yöntemi hakkında güzel bilgiler veren okuyucularımızın yorumlarını okuyabilirsiniz.