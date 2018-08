Bilgisayarım For Honor oyununu kaldırır mı?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Bir ziyaretçimiz For Honor oyununu Steam’den ücretsiz olarak indirdiğini ve bilgisayarının bu oyunu kaldırıp kaldıramıyacağı konusunda yardım istemiştir.

For Honor oyunu Steam’de kısa süreliğine bedava olarak indirebileceksiniz. For Honor Starter Edition paketi sınırlı bir süre içerisinde bedavaya indirebileceksiniz. For Honor Standard Edition paketi de yüzde 75’lik indirim ile 52.25 TL’den satılıyor.

For Honor Deluxe Edition paketi de yüzde 75 indirim ile 59.75 TL’den satılmaktadır.

For Honor Gold Edition paketide 87.25 TL’den satılıyor.

Bu oyunu almak istiyorsanız bilgisayarınızın orta seviyede olması yeterli olacaktır. Biz sizlere For Honor oyununun Minimum ve Önerilen sistem gereksinimlerini yazmak istedik. Sormak istediğiniz bir soru olursa bize bilgisayarınızın özelliklerini yazın ve elimizden geldiği kadar sizle yardımcı olalım.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

İşlemci: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 with 2 GB VRAM or more

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan