Sitemizi takip edenler elimizden geldiği kadar gelen destek sorularına cevap verdiğimizi bilmektedir. Gelen bir soruyu cevaplayıp mail olarak gönderdik.

Gelen bu soruyu sitemizde yayınlayarak diğer ziyaretçilerimize faydası olacağını düşünüyoruz. Aşağıdaki soruda ziyaretçimiz bilgisayar donanımını bize göndermişti. Biz o donanımları yazmadık.

Soru: Bilgisayarım FIFA 22 kaldırır mı?

Cevap: Ziyaretçilerimiz bilgisayarlarının donanım özelliklerini bize yorum yazarak gönderirse elimizden geldiği kadar cevap vereceğiz.

İlk olarak FIFA 22 minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini yazmak istiyoruz.

MİNİMUM DONANIM ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN DONANIM ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 22 oyunu 1 Ekim 2021 tarihinde piyasaya çıktı. İnternetten satın almak istediğinizde Steam sitesine baktığımızda 419 TL olduğunu görüyoruz.

FIFA 22 oyununda Türkçe spiker desteği var mı ?

Oyunda desteklenen dillere baktığımızda arayüz Türkçe fakat seslendirme bölümünde Türkçe spiker desteği bulunmuyor.

Seslendirme dilleri şu şekilde

İngilizce

Fransızca

İtalyanca

Almanca

Kastilya İspanyolcası

Arapça

Felemenkçe

Japonca

Lehçe

Brezilya Portekizcesi

Rusça

Basitleştirilmiş Çince

Latin Amerika İspanyolcası