Asphalt 9 yorumları

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Akıllı telefonlarda oyun oynama oranı artık bilgisayarlara göre daha fazladır. Özellikle yaz ayları gelince yeni oyunlar ortaya daha fazla çıkmaktadır.

Bugün sizlerden istediğiniz bir oyun hakkında bizlere görüşlerinizi bildirmek olacaktır.

Gameloft şirketinin bildiğiniz üzere en çok ses getiren oyun serisi Asphal olmuştur. Kısa süre önce Google Play Store sayfasına yüklenen Asphalt 9: Legends – 2018 Yeni Arcade Yarış Oyunu kısa sürede 1 milyondan fazla indirme oranına ulaştı. Bir önceki versiyonu ile başarısını taçlandıran Gameloft, bu versiyonu ile de büyük ses getirecek gibi gözükmektedir.

Asphalt 9 Google Play Store yorumlarına baktığımızda birçok kişinin Asphalt 8’in daha iyi olduğunu yazmaktadır. Bizim değerli ziyaretçilerimizden istediğimiz Asphalt 9 ile Asphalt 8 arasında iyi/kötü farkları konusunda görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca bazı kişilerin Asphalt 9’da yükleme sonrası bazı hatalar aldığını yazmıştır. Sizlerden böyle hata alan varsa bizi bilgilendirirseniz çok güzel bir destek sayfası oluşturmuş oluruz.