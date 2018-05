Wi-Fi şifre değiştirme

Wi-Fi şifresi genellikle kurulmuş olan modem ile beraber gelen varsayılan bir şifredir. Fakat bazı kullanıcılar bu şifreyi değiştirme talebinde bulunabiliyor.

Şifre değişmenin yanı sıra kullanıcı adının değiştirilebilmesi de mümkündür. Böylelikle kolay bulunamayan ve kimsenin bilemeyeceği bir şifre oluşturabilirsiniz. Haliyle hiç kimse internet ağınızdan izinsiz bir şekilde faydalanamaz.

Wi-fi Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Wi-fi şifreleri rooter’den yani kök dizinden yönetildiği için şifre değiştirme işlemini bilgisayarın kök dizinine bağlanarak gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bunun için ilk olarak rooter’in ip adresini bilmek gerekiyor. Bu da şöyle mümkün olur; Windows 7 ve üzeri işletim sistemlerinde komut satırı açılmalıdır ve çıkan ekrana ipconfig yazılması gerekir. Sonrasında ise varsayılan olarak belirlenmiş ağ geçidinin hemen karşısında ip adresi yazmaktadır. Bu ip adresi 192.168.1.1 gibi sayısal değerlerden oluşur ve bunu bir yere not etmek gerekir.

Modem Ara Yüzüne Bağlanma

İlk olarak not edilmiş olan ip adresini web tarayıcısının satırına yazıp enter tuşuna basmak gerekiyor. Ardından çıkan ekranda modem ara yüzüne giriş yapabilmek için kullanıcı adı ve şifre gereklidir. Fakat her modemin markasına göre farklı kullanıcı adı ve şifresi vardır. Eğer şifre ve kullanıcı adı bilinmiyorsa, ilk olarak modemin kitapçığına bakarak varsayılan şifreye erişebilir veya modemin markasını arama motorları üzerinden aratarak şifresini öğrenebilirsiniz. Fakat şifreyi daha önceden değiştirmişseniz ve yeni şifre aklınızda değilse, varsayılan şifreye geri dönüş yapmak için modeme reset atmak gerekir.

Modemin üzerindeki ufak tuşa basarak reset atma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ardından kullanıcı adı ve şifre sıfırlanmış olur ve böylelikle sisteme giriş yapabilirsiniz. Bahsedilmiş olan bilgiler ile hala ara yüze ulaşım sağlanamamışsa, Windows’ta çalıştır komutunu açıp ipconfig yazarak çıkan ekrandan yerel ip adresini alabilir ve işlemleri uygulayabilirsiniz. Ara yüze sorunsuz bir şekilde giriş işlemi gerçekleştirdikten sonra “Kablosuz” yazan alana tıklayarak kablosuz ağ ayarlarına ulaşım sağlayabilir ve bu alandan “Kablosuz Ağ Adı (SSID)” olan kısımdan kullanıcı adı ile beraber şifreyide değiştirebilirsiniz. Şifre değiştirme işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken nokta güvenliktir. Güvenli bir şifre değiştirme işlemi yapmak için en az 8 rakamdan oluşan harf, sayı ve sembol içeren bir şifre belirlemeniz gerekir.

Kullanım halinde olan modem eğer çift bant desteği sağlayan bir modem ara yüzüne sahip ise her ikisi içinde ağ şifresini değiştirmek gerekiyor. Yani hem 2.4GHz olan ağın, hem de 5GHz olan ağın şifresinde değişiklik yapmak gerekir. Bu iki ağ çeşidi her ne kadar birbirine bağlı çalışıyor gibi algılansa da her biri kendine özgü farklı kablosuz ağ çeşidi olduğu için ikisinin de şifresinde farklılık olması gerekiyor. Şifre değiştirme için işlemler bundan ibaret eğer sadece kullanıcı adını değiştirme isteğindeyseniz yine bahsedildiği Kablosuz Ağ Adı yani SSID kısmından şifre ile birlikte gelmiş olan varsayılan kablosuz ağ ismini değiştirebilirsiniz.

Şifre ve kullanıcı adı seçerken her zaman tavsiye edilen; küçük harf, büyük harf, rakam ve sembol içeren bir şifre olmasıdır. Her modemin ara yüz ayarı farklı olsa da şifre ve kullanıcı adı değiştirme işlemi benzer özellikleri taşımaktadır. Varsayılan şifreyi hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şifre ile değiştirmek güvenlik düzeyini oldukça arttıracaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)