Efsane donanım ile Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi’nin üst segment akıllı telefon modeli Mi 10T Pro modeli tanıtıldı. Çin teknoloji devi düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi modelini tanıttı. Xiaomi bu modeli ile uygun fiyat ve performansı bir arada sunmak istiyor.

Kısaca Xiaomi Mi 10T Pro teknik özelliklerine bakalım.

6.67 inçlik IPS LCD ekranı bulunuyor. 395 PPI Piksel yoğunluğunda ve 144 Hz ekran yenileme hızı ile çok canlı görüntüler sunmayı hedefliyor. Bu telefonu 5000 mAh’lık bir hızlı şarj destekli batarya destekliyor. Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 108 MP çözünürlüğünde optik görüntü sabitleyicisi olan bir kamera bulunuyor. 4320p Ultra HD 8K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Performans olarak ise 2.84 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yongaseti bulunmaktadır. 8 GB RAM ile bu telefonda takılma söz konusu olamaz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Maalesef microSD hafıza kartı desteklemiyor.

Xiaomi Mi 10T Pro Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Yurtdışı fiyatı 599 euro olarak belirlendi. Vergiler ile birlikte tahmini olarak 6500-7000 TL arasında olabilir.