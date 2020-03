Xiaomi Redmi Note 8 Pro MIUI 11 yorumları

Xiaomi Note 8 Pro modeli hem uygun fiyat hem performansı ile satış rekorları kıran bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeline MIUI 11 güncellemeleri gelmeye başladı. Note 8 Pro kullanıcıları genel olarak güncelleme yapmadan önce belli bir süre bekleyip internette güncelleme yapanların yorumlarını okuyup ona göre güncelleme yapmaktadır.

Bazen gelen güncelleme sonrasında şarj sürelerinin kısa gitmesi, performans konusunda sıkıntılar olabiliyor. Bu konuyu açmamızdaki sebep ise Xiaomi Redmi Note 8 Pro MIUI 11 güncellemesi yapan kullanıcıların bizlere kullanım deneyimlerini paylaşmasını istiyoruz.

Örneğin Redmi Note 8 Pro MIUI 11 güncelleme sonrasında şarj süresinin ne kadar gittiği,

Performansda artış olup olmadığı,

Parmak izi okuma hızı,

Menülerde sıkıntı olup olmadı gibi v.s. v.s. her türlü deneyimlerinizi bekliyoruz.

Xiaomi Note 8 Pro MIUI 11 güncelleme sorunları olanlarda bize sorunlarını iletirse çok memnun oluruz. Beraber bir şekilde çözüm yöntemleri bulmaya çalışırız.