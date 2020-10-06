Temizliğe Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

Temizlemeye başlamadan önce ellerimizi temizlediğimizden emin olalım. Sonra telefonumuzu kapatalım.

Şarjdaysa çıkaralım. Ayrıca telefona dair tüm aksesuarları çıkaralım. Kılıf, kulaklık vb. Şimdi başlayabiliriz. Anti-bakteriyel temizleyici mendili kare haline getirelim ve ekranı temizleyelim.

Mikrofonun ve hoparlörün ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kürdan veya tel tokanın ucuna temizleyici bezi saralım. Ulaşamadığımız noktaları da dezenfekte edelim. Şarj soketini de yine aynı şekilde temizleyelim. Telefon kılıfınızın da içini – dışını anti-bakteriyel bezle temizleyelim. Temizliğinizi bitirdikten sonra tekrar kullanmaya başlamadan iyice kuruduğundan emin olun.

Temizlik Sırasında Yapılmaması Gerekenler

Telefon ekranına direk olarak sprey sıkmayın. Tel toka, kürdan ve benzer sert cisimler kullanırken oldukça hassas olun. Yapacağınız her sert hareket cihaza zarar verebilir bundan kaçının. Telefonu açıkken temizlemeyin, kapalı olduğunu kontrol edin ve emin olun. Şarj sırasında telefon temizlemeyin.

Temizlik sırasında alkol içerikli bir ürün kullanıyorsanız özellikle dikkat edin. Çünkü bazı aksesuar ürünlerimiz alkole karşı dayanıksız. Ayrıca telefonlarımızın ekranlarında özel bir kaplama var. Kullanacağınız kimyasallar bu kaplamalara zarar verebilir.