WhatsApp titreşim kapatma (Grup ve normal ileti)

WhatsApp uygulaması şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Artık akıllı telefon kullanıcıları telefonlarını yeni aldıklarında ilk iş olarak WhatsApp’ı kurmaktadır. Şahıslar değil artık yemek şirketleri bile adresi bulamayınca WhatsApp konum at diyor. Neyse biz asıl konumuza dönecek olursak bir ziyaretçimiz WhatsApp kullandığını ve mesaj geldiğinde telefonunun titreşimini kapatmak istediğine dair yardım istemiştir.

İlk iş olarak WhatsApp uygulamasını telefonunuzun açınız.

Daha sonra sağ üst tarafta 3 nokta üst üsteye basınız.

Açılan kısımda Ayarlar kategorisine geçiş yapınız.

Bildirimler bölümüne giriş yaptığınızda WhatsApp’ın en çok kullanılan ayarlar bölümü karşınıza çıkacaktır. İlk olarak Bildirim tonu yazan kısmın altında Titreşimi kapatınız. Birçok kişi sadece bunu kapatınca işlem tamamlandığını zannediyor. Fakat sayfanın alt tarafında grup bildirimleri ayarları bulunmaktadır. Bu kısımdan da grup bildirimleri titreşimini kapatmanız gerekiyor.

Sizler için daha önce bir video çekmiştik. Bu videodan da yararlanabilirsiniz.

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