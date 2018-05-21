Huawei P20 Pro ekran görüntüsü alma (2 Farklı yöntem)

Huawei P20 Pro ekran görüntüsü nasıl alabilirim konusunda sizlere 2 farklı yöntem sunmak istedik.

Huawei P20 Pro üst donanım özellikleri ve başarılı kamera özelliği ile oldukça ilgi görecek bir modeldir. Bu modelin fiyatı 4999 TL olarak açıklandı.

Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliği olan ekran görüntüsü alma özelliğinden bahsetmek istiyoruz.

Huawei P20 Pro ekran görüntüsü almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır.

1.Yöntem: genellikle art arda almanız gereken ekran görüntüsü işlemlerinde size büyük sağlayacaktır. Mesela uzun yazıları veya sohbet kayıtlarının ekran görüntüsünü almak istediğinizde tek tek almak yerine Kayan ekran görüntüsü özelliğini kullanabilirsiniz. Ekrana bir parmak ekleminizle tıklatın ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan “S” şekli çizin. Ekran görüntüsü alınırken ekran otomatik olarak sayfanın en altına kayacaktır. Kayma işlemi esnasında kayan alana dokunmak ekran görüntüsünü sona erdirecektir.

2.Yöntem: Bu yöntem hemen hemen bütün akıllı telefonlarda olan Güç düğmesi ile ses kısma tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır.

Almış olduğunuz ekran görüntülerinin hepsi Galeri klasörünün içinde ScreenShot bölümünde bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen bize yorum yazarak iletiniz.

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