Basit işlem: Bilgisayarınızın Yedeği Nasıl Alınır?

Hırsızlık, elektrik kesintileri, fırtınalar, taşkınlar, yangınlar ve hepsinin en büyük tehdidi dahil olmak üzere veri kaybedebileceğiniz birçok yol vardır Bilgisayarınızı yedeklemeyi seçtiğiniz yöntem, ne olursa olsun onları kaybettiğinizde nasıl kurtarabileceğinizi belirler.

Peki, Bilgisayarınızı Nasıl Yedeklersiniz?

Bilgisayar yedekleme için birçok seçenek vardır, ancak hepsi aynı seviyede koruma sağlamaz veya kullanım kolaylığı sağlamaz. Bazıları güvenlik açısından iyidir ancak dosyaları kurtarmakta güçlük çekerler, bazıları ise kullanımı kolaydır ancak yeterince güvenli değildir. En iyi bilgisayar yedeklemesi, dosyalarınızı tüm önemli risk faktörlerinden koruyan, kullanımı kolay ve en az sıkıntı ile tam olarak ne istediğinizi kurtarmanıza yardımcı olan bir araçtır.

Harici Sabit Sürücü

Dosyalarınızı harici bir sabit sürücü kullanarak yedeklemek için, sürücüyü bir USB kablosuyla bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

Bağlandıktan sonra, harici sabit diske kopyalamak için ayrı dosyalar veya klasörler seçebilirsiniz. Bir dosyayı veya klasörü kaybetmeniz durumunda, kopyaları harici sabit sürücüden alabilirsiniz.

Harici sabit diskler, bilgisayar yedeklemesi için popüler olduğu için, sizi yalnızca dosya kaybedebileceğiniz senaryolardan birkaçında koruyacaktır. Harici sabit diskleri yedekleme olarak kullanmanın ilk zorluğu, yalnızca yüklemeyi seçtiğiniz dosyaları veya klasörleri koruyacak olmalarıdır.

Bilgisayar çökmesi veya disk arızası gibi şeylerin neden olduğu büyük çapta dosya kaybı, yalnızca yüklemeyi hatırladığınızdan daha fazla dosya kaybetmenize neden olabilir.

Bulut Depolama Veya Dosya Senkronizasyonu Ve Paylaşma

Bilgisayar dosyalarını yedeklemek için bazı seçenekler bulunmaktadır.

Örnekler arasında Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, Box ve Sugar Sync bulunur. Bu hizmetler temel olarak iki özellik sunar: Dosyaları yedeklemek için bulut alanı ve bunlara bağlı bir cihazdan erişme veya paylaşma yeteneği.

Bir bulut depolama veya dosya senkronizasyonu ve paylaşım servisi kullanarak dosyaları yedeklemek için, bilgisayarınızdan hesabınıza giriş yapın ve yüklemek istediğiniz dosyaları seçin.

Ardından, yükleme tamamlandıktan sonra cep telefonunuzda veya tabletinizde, yüklediğiniz dosyaları görüntülemek için uygulamayı başlatın.

Bu servislerle ilgili iyi şeyler, yüklediğiniz dosyaların uzak veya harici bir yerde (onları yangın, sel ve elektrik kesintileri gibi yerel felaketlerden koruyan bulut) depolanmasıdır.