Samsung farklı dil klavye ekleme (Galaxy A70)

Yabancı dil konuşmayı ve yazmayı sevenlerin en büyük ihtiyaçları arasında yabancı klavye yer almaktadır. Akıllı telefonu ilk aldığınızda sadece Türkçe klavye dili ile gelmektedir. Siz birkaç ayar yapıp istediğiniz dili ekleyebilirsiniz. Bu yazımızda size Samsung yabancı dil klavye ekleme konusunda bilgi vermek istiyoruz. Yazımızın başlığında Galaxy A70 yazıyor ama genel olarak her Samsung modellerinde yöntem aynıdır. Sadece menü sıralarında farklılık olmaktadır.

İlk olarak Ayarlar kategorisine giriş yapınız.

kategorisine giriş yapınız. Daha sonra Diller ve türler → Giriş dillerini yönet adımlarını takip ettikten sonra kullanacağınız dilleri seçiniz. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

adımlarını takip ettikten sonra kullanacağınız dilleri seçiniz. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra mesaj yazarken diller arası klavye geçişi için aşağıda resimde gösterildiği gibi navigasyonu tuşunu kullanmanız yeterli olacaktır.

Not: Eğer klavyenizde navigasyon tuşu yoksa boşluk tuşunu kullanmanız yeterli olacaktır. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır.