Root Atma ve Kurtarma Seçenekleri

Cihazınızda kaybolan veya silinen veriler için birçok kurtarma yazılımı bulunur.

Bu uygulamaların çoğu kök erişime izin isterler ve bu sayede daha fazla silinen dosyaları kurtarabilirler, kök erişimine izin verilmemiş bir cihazda kurtarılan dosyaların sayısı da daha az olacaktır.

Root Atma ve Garanti Durumu

Tabii ki, telefonunuzun kök dizinine erişimde bazı riskler de söz konusudur, bunlardan en önemlisi ise, garanti durumudur, birçok telefon üreticisi Root atılmış cihazları garanti kapsamından çıkarmaktadırlar, yani eğer hala garantiye sahip bir cihazınız varsa, Root atmadan önce iyice düşünmenizde yarar vardır.

Root Atma ve Uygulama Kullanma

Bazı telefon yazılımı geliştiricileri ise, Root atılmış cihazların güvenlik ve telif hakkı nedeniyle kendi kullandıkları bazı, uygulamalarını indirmelerini engelleyebilir. Ancak Root atılmış bir cihazın tekrar eski haline gelme imkânı da bulunmaktadır. Bu geri döndürülemeyen bir işlem değildir.