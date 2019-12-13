Play Store’da Bulunmayan Uygulamaları Yüklemenin Yolları

Google Play Store, android tabanlı hizmet veren cihazlarda uygulama yüklemeye olanak tanısa da, bazı uygulamalar Playstore’da mevcut olmayabilir. Bu tip durumlarda başka şekillerde bu uygulamayı cihazımıza yükleyebiliriz.

Cihazımıza Dışarıdan Gelen Uygulamaları Yüklemek İçin İzin Vermek

Playstore dışından indireceğimiz bir uygulamayı cihazımıza yüklemek için öncelikle kullanıcı izni vermemiz gerekir. Bunu yapmak için cihazın “Ayarlar” kısmına girip “Daha fazla” sekmesinden “Güvenlik” seçeneğine basarak, “bilinmeyen kaynaklar” yazan kısmı buluyoruz. “Bilinmeyen kaynaklar” alt seçeneğinin karşısındaki bölüme “izin ver” dememiz gerekiyor.

Bu izin sayesinde artık Play Store dışından gelen uygulama ve oyunları telefonumuza kurabilir hale geldik. Eğer bu seçeneği aktif hale getirmezseniz, başka bir yerden APP indirseniz dahi telefon bunu kabul etmeyecektir.

APK İndirmek ve Cihaza Kurmak

APK, Android tabanlı geliştirilmiş uygulamaların dağıtımı için paket haline getirilmiş şekilleridir. Yani daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse, bir program veya oyunu Playstore dışından indirip kurmak isterseniz o programı “APK” formatında kurmanız gerekir. Ancak bu noktada belirtmem gerekir ki bilinmeyen veya güvenilmez sitelerden edindiğiniz APK’lar cihazınıza virüs bulaştırıp çalışmasını bozabilir.

APK’yı indirmek için telefonunuzun web tarayıcısı ile ilgili siteye girip APK dosyasını cihazınıza indirin. İndirdiğiniz APK dosyasını dosyalarınızın arasında “indirilenler” klasöründe bulabilirsiniz. Uygulamaya tıkladığınız zaman “Bu uygulamayı cihazınıza yüklemek istiyor musunuz?” şeklinde bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Kabul edip beklediğiniz zaman uygulama kendiliğinden cihaza yüklenecektir.

Bilgisayardan App Aktarmak

Bilgisayarınızdan indirdiğiniz veya daha önceden mevcut olan bir APP’yi telefonunuza yüklemek için;

Telefonunuzu ara veri aktarım kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Telefonunuzun arayüzünü açtıktan sonra telefonunuz yüklemek istediğiniz APP’yi telefonunuza gönderin.

Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.

Makalede daha önceden bahsedilen “dışarıdan gelen uygulamaları yüklemek için izin vermek” kısmında yazanları uygulayın.

Bilgisayarınızdan yolladığınız uygulamayı telefonda bulup üzerine tıklayın.

Tüm adımlar tamam, yalnızca uygulamanın yüklemesini bekleyin. Bu adım telefonunuz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Kendi güvenliğiniz, daha önemlisi cihazınızın ve başta banka olmak üzere birçok hesabınızın güvenliği için emin olmadığınız Playstore dışındaki uygulamaları telefonunuza kurmamaya gayret edin.