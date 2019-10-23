Tencent hastalık moduna el atması lazım!

PUBG Mobile oyunu sağladığı farklı haritalar ve eğlence modları ile oyuncularını kendisine bağlamaktadır.

Tencent şirketi PUBG oyununda hastalık modu ile büyük fark yarattı. Fakat bu hastalık modunda büyük bir eksiklik bulunuyor.

Hastalık modu hariç diğer modlarda oyuna girdiğiniz zaman takım oyuncularınızdan birisi argo konuştuğu zaman onu şikayet edebiliyorsunuz. Kimin konuştuğu anlamak için isminin yanında çıkan mikrofon simgesine bakmanız yeterli oluyor. Fakat hastalık modunda kimin konuştuğunu ayırt edemediğiniz için çoğunlukla dengesiz ve argo konuşmalara rast geliyorsunuz. Haliyle küfür edeni bilemediğiniz için şikayette edemiyorsunuz.

Tencent şirketinin zombi modunda bu konuya el atması lazım. 15 Ekim 2019 günü büyük bir güncelleme gelecek. Bakalım bu güncelleme içerisinde hastalık modunda farklılık olacak mı göreceğiz.