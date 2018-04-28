Steam bu hafta sonu 5 oyunda indirim yaptı

İnternette oyun satın alma denilince akla ilk gelen kesinlikle Steam olmaktadır. Bu hafta sonu Steam çok güzel bir etkinlik yaparak birçok oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Tabi ömür boyu ücretsiz değil. Buradaki amaç oyunu satın almadan ücretsiz olarak denemeniz ve beğendiyseni satın almanızdır. Bu sayede paranı boşa gitmemiş olacaktır. Payday 2, Day of Infamy, Front Defense: Heroes, Arma 3 ve OrbusVR 29 Nisan gecesine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Bu oyunları ücretsiz belli bir süre oynayabilirken istersenizde bu tarihler arasında indirimli fiyatlar ile satın alabilirsiniz.

Steam’ın indirimli oyun fiyatları ise şöyle;

Payday 2 %50 indirim ile 9.25 TL’den, Day of Infamy %70 indirim ile 9.30 TL’den, Front Defense: Heroes %50 indirim ile 7.75 TL’den Arma 3 ise %66 indirim ile 33.99 TL’den satın alabilirsiniz.

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