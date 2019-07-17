PUBG’ye PP-19 silahı geldi

PUBG Mobile oyununa gelen son güncelleme ile birçok değişiklik geldi.

Gelen güncelleme arasında yeni bir silah oyuncuları heyecanlandırdı. PP-19 hafif makinalı kategorisinde yer alıyor. Bu silah 9 MM mühimmat kullanıyor. Erangel ve Vikendi haritasında bulabileciğiniz PP-19 silahı 53 mermi kapasitesi ile UMP-9 yerini alacak gibi gözükmektedir.

PP-19 tüfeğine ekstradan şarjör kapasitesini artıracak eklenti desteklemiyor.

6X dürbün, Lazer ve Holografik nişangah takabiliyorsunuz.

PP-19 tek atışta 35 hasar yani UMP seviyesinde bir hasar derecesine sahiptir.

PUBG Mobile yeni silahlar ve başka güncellemeler sevindiriyor. Fakat aynı başarıyı yapımcı şirket hile önlemlerinde de gösterebilirse oyuncular daha mutlu olacaktır. Neden derseniz AS ve Taç kategorisinde oynadığınız her oyunda ilk 10’a kalan oyuncular arasında kesin bir 4’lü hileci görebilirsiniz.