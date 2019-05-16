PUBG’ye gelen yeni silah Akrep

PUBG Mobile oyunu 6.sezon bittikten sonra yeni bir güncelleme geldi.

200 MB civarındaki bu PUBG Mobile güncellemesi ile yenilikleri kullanmaya başlayacaksınız.

Gelen güncelleme ile Skorpion yani “Akrep” yeni bir otomatik silah eklendi. 9 mm mermi ile çalışan bu silah tam otomatik ve bir şarjörde 20 adet mermi atabilmektedir. Bu silah uzi ekipmanları ile çalışmaktadır.

Erangel haritasında denk geldiğimiz bu akrep silahını sonraki oyunlarda göremedik. Çok sık denk gelmeyen bu akrep silahını oyuncular çok sevecektir.

16 Mayıs 2019 güncellemesi ile görmüş olduğunuz değişiklikleri bize yorum yazarak gönderebilirseniz çok memnun oluruz.