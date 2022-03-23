PUBG’de köprüde pusu atmayı sevenlere kötü haber

PUBG Mobile oyununa gelen son güncelleme sonrasında Erangel haritasında baya bir değişiklik yapıldı. Bu güncelleme 16 Mart 2022 günü geldi.

PUBG Mobile’da en çok tercih edilen oyun haritası Erangel oluyor. Özellikle köprü çatışmaları çok zevkli geçmektedir. Military base ve Nova’ya atlayanlar bütün silahları ve fişekleri topladıktan sonra dönüş yolunda köprü pusucularına denk gelmektedir. Neredeyse köprüde pusu olmadan geçenler çok nadirdir. Fakat gelen son güncelleme sonrasında köprü’nün yapısı tamamen değişmiş olduğunu gördük.

Ekran görüntüsüne baktığınızda artık köprünün sağ ve sol tarafında eklemeler yapıldığını görüyorsunuz. Köprüden geçmek yerine buralardan gelenler daha fazla olmaya başladı. Ya da köprüye pusu attığınızda köprüye sıkışıp kalmak yerine yan taraflara atlayıp köprü altına geçiş oluyor.

Köprünün demir parmaklarında da farklılık olmuş. Artık köprünün en üst tarafına çıkmak için binbir takla atmanıza gerek kalmayacak. Çünkü çok kolaylaştırmışlar. Parmaklıklara çapraz çıktıktan sonra direk olarak üst bölüme geçebiliyorsunuz.