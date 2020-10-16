PUBG’de botların sayısı arttı mı?

PUBG Mobile oyunu son zamanların en favori oyunu olduğu kesin. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da oldukça fazla hileci bulunuyor.

Şirket elinden geldiği kadar birşeyler yaptığını açıklasa da maalesef tam anlamıyla bitiremedi. Bizde uzun zamandır bu oyunu oynadığımız için hilecilerin sayısında artış olduğunda hemen anlıyoruz.

Fakat son zamanlarda dikkatimizi çeken başka bir durum var. Bir oyun içerisinde gerçek oyuncuların sayısı kadar botların olduğunu farketmeye başladık. Hatta ilk 10’a girdiğinizde karşınıza bot bile çıkabiliyor.

Bu kadar bot olmasının sebebi acaba oynayanların sayısında büyük bir düşüş mü var dedirtiyor. Artık hilecilerin sayısı o kadar çok arttı ki hile yapanlar kendi aralarında hilelerin güçlerini karşılaştırıyorlar. Düzgün oyuncular maalesef ilk 10 dakikada ölüyor.

PUBG oynayan ziyaretçilerimizin son zamanlarda botların sayısının artmasını farketti mi onu merak ediyoruz. Yoksa bize mi öyle geliyor.