PUBG şifre nasıl koyulur?

Gelen bir destek sorusunda ziyaretçimiz evde çocuklarına telefondan PUBG Mobile kısıtlaması yapmak istediğini, PUBG Mobile şifre koymak istediğini yazmıştır. Bu arada soruyu soran kişinin telefonu Xiaomi’dir.

Xiaomi arayüzü kullanışlı ve geniş içeriklere sahip olduğu içinm uygulamalara şifre koyma özelliği bulunmaktadır. Normal olarak PUBG mobile oyununa şifre koyabilirsiniz.

İlk olarak telefondan “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Daha sonra Açılan listeden PUBG Mobile’ı bulup fotoğrafta gözüktüğü gibi butonu aktif ediniz.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi seçim işlemini yaptıktan sonra devam tuşuna basınız. Telefon size desen kilidi seçmenizi önerecektir. Adımları takip ettiğiniz zaman artık PUBG şifre isteyecektir.

Şifre girmeden uygulama açılmayacaktır. Tekrar PUBG şifresini kaldırmak isterseniz aynı adımları uygulayarak butonu kapatmanız yeterli olacaktır.

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