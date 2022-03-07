PUBG Mobile rütbe uyumsuzluğuna cevap geldi

PUBG Mobile oyunu son yaptığı güncelleme sonrasında düşük seviyeli oyuncu ile yüksek seviyedeki oyuncu eşleşme yapamamaktadır. Bu güncelleme sonrasında birçok oyuncu zor durumda kalmıştır.

PUBG Mobile oyunu indirebileceğiniz Google Play Store sayfasında gelen yorumlara baktığımızda oyuncuların bu konuda şikayetleri oldukça çok fazladır. Gelecek güncelleme sonrasında bu sorunun düzeleceğini düşünenlere maalesef kötü bir haberimiz var.

Bir oyuncu şu şekilde sorununu dile getirmiş ve cevabı gelmiş.

Soru: Yeni gelen güncelleme çok kötü. Ben platin V im arkadaşım taç ||| onunla beraber oynayamıyorum. Bu özellik geri alınmalı Hem çok kötü bir özellik hemde oyuncu kaybetmenize neden olucak bir özelliktir.

Cevap: Merhaba, PUBG Mobile oyun içerisindeki adaleti korumayı ve oluşturulan her lobide yetenek seviyelerinde eşitlik sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebepten ötürü yeni güncelleme ile birlikte farklı kademelerdeki oyuncuların aynı lobide yer almaları engellenmiş ve oyuncuların sadece kendi yetenek seviyesindeki oyuncularla eşleşmeleri sağlanmıştır.

Sonuç olarak bu durum devam edecek…