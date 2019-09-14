PUBG Mobile bu sezonda hayal kırıklığına uğrattı

PUBG Mobile’da 9.sezon güncellemesi yapıldı. Yeni sezona başlamadan önce oyun sizde 200 MB civarında güncelleme yapmanızı isteyecektir.

Birçok oyun tutkunu bu güncelleme ile hilecilere karşı bir nebze olsun düzeltme olur diye beklendi fakat herhangi bir hile güncellemesi olmadı.

Son zamanlarda oyuna girdiğiniz zaman uçağa binmeden önce metrelerce yukarı zıplayan, yerde yılan gibi sürünürek araba hızında gideni rahatlıkla görebilirsiniz. Zaten Wallhack hilesi ile adamların nerede olduğunu, hangi silahların hangi evde yada konteynır’da olduğunu bilenleri rahatlıkla görebilirsiniz.

Genel olarak hileleri görenler hemen o oyundan çıkıp yeniden girmeyi tercih ediyor. Hilecilerle uğraşmak yerine temiz bir oyunu bulmak için kullanıcılar büyük sıkıntı çekiyor.

Hileci oyuncular genel olarak 3.tekil şahıs’ı seçmektedir. 1.tekil şahıs bölümünde hileci görmek çok zor diyebiliriz. İnanmazsanız deneyin görünüz. Biz birkaç saat denedik ve hileci denk gelmedi.