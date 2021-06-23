PUBG Mobile benzeri en favori oyun çeşitleri

Şüphesiz son zamanların en çok indirilen ve yüklenen oyunu kesinlikle PUBG Mobile’dır. Fakat her başarılı oyunlarda olduğu gibi hileciler yakasını bırakmadı. Eğer sizde PUBG Mobile benzeri bir oyun arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Garena Free Fire

Bu oyun 100 milyondan fazla indirilme oranını sahip. Genel olarak battle royale oyunlarından biridir. Genel olarak uzak doğu pazarında etkili olan bu oyun yavaş yavaş batı pazarına gelmektedir.

Call of Duty: Mobile

Bu oyun PUBG Mobile oyunu gibi oldukça ilgi görmektedir. Play Store’da milyonlarca indirme oranına sahip oldu.

Son olarak önereceğimiz oyun ise Tabiki Fortnite

Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan bu oyun battle royale oyunları arasında iddaalıdır.