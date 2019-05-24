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PUBG Görevleri: PUBG San Martin hangi haritada?

tarafından 24 Mayıs 2019 Tarihinde eklendi

PUBG Mobile oyunu yaptığı etkinlikler ile oyuncularını kendine bağlamayı iyi biliyor. Her hafta yayınladığı görevler ile rütbelerinizi yükseltebiliyorsunuz. Genellikle her sezonda çatıya inme görevleri olmaktadır. PUBG Mobile 7.sezon 2.hafta görevleri arasında San Martin bölgesinde herhangi bir çatıya in görevi mevcuttur.

Peki San Martin PUBG’de hangi haritada?

Oyunu çok oynamayanlar maalesef haritalardaki yerleri ezebere bilmemektedir. San Martin PUBG’de Miramar haritasında bulunmaktadır. Genellikle bu görev her sezon çıkıyor.

Tabi herkes bu görevi yapmak için aynı yere atladığı için ortalık çok kalabalık olmaktadır. Her çatının üzerinde rahatlık 5 kişi görebilirsiniz. Bu görevi normal RP oyuncuları da yapabilmektedir. Zaten Elite RP her hafta görev sayıları normal RP’li oyuncularına göre daha fazladır. Bu sayede daha hızlı rütbe atlanmaktadır.

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