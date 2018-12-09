PUBG en iyi silahları

Akıllı telefonlarda oyun oynamayı çok seviyoruz. Buna örnek olarak PUBG oyununu söyleyebiliriz.

Anlık olarak milyonlarca kişinin oynadığı PUBG oyunu tamamen strateji ve iyi nişan alma ile başarı sağlayabilirsiniz. Tabi silahların gücünü unutmayalım.

Bu yazımızda sizlere PUBG oyununda yer alan en etkili silah modellerini yazmak istedik. Oyunu oynayan birçok kişi yaşamıştır. Düşmana ateş edersiniz edersiniz ölmez ama o dönüp size tek atış ile öldürebilir.

İşte en iyi PUBG silahları

AWM

Arctic Warfare Magnum yani kısa adıyla “AWM” PUBG’nin en etkili ve en tehlikeli silahıdır. Kafaya isabet eden tek mermi sizi öldürebilir. Hatta kafanızda kask olsa bile farketmiyor. AWM silahı ile yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir düşmanı vurabilirsiniz. AWM silahı oyun içinde gezerek bulamıyorsunuz. Nadir zamanlarda sadece air drop ile gelmektedir. Hatta çoğu zaman AWM silahı gelmeden oyunlar tamamlanmaktadır.

AKM

Bu silah AWM’den sonraki en etkili silah diyebiliriz. Adını Avtomat Kalashnikova’dan almaktadır. AKM silahı AWM gibi çok zor bulunan bir silah değildir. 7.62 mm’lik mermiler kullanması ile mühimmat konusunda da herhahgi bir sıkıntı yaşamazsınız. 50 metreli bir alanda bu silah ile düşmanı rahatlıkla indirebilirsiniz.

MİNİ 14

Silahın ismi mini olabilir fakat adı gibi değildir. Uzun menzilli silahlar arasında dikkate almanız gereken bir tüfektir. En iyi 90 metreye kadar hasar veriyor fakat 400 metreye kadarda düşmanı öldürebilirsiniz.

SCAR-L

Evet bu silahı youtube’da çok duyarsınız. Yada oyun içinde en sık bulunan silahlar arasında yer alıyor. SCAR silahı yakın mesafe çatışmalarında çok başarılıdır. SCAR silahını 4X dürbün ile beraber kullandığınızda soteye yatarak çok kişiyi avlayabilirsiniz.