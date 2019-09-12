PUBG 9.sezon 13 Eylül’de başlıyor

Son yılların en favori oyunu PUBG MObile’da bir sezon daha bitmek üzere.

Her 2 ayda bir sezonu tamamlayıp yeni sezonu açan PUBG Mobile yeni süprizler ile geliyor. Genel olarak PUBG Mobile yeni sezona sezon bittikten sonra 2-3 gün içerisinde geçmekteydi. Bu sefer PUBG yapımcı şifrketi Tencent Games açıklama yaparak 13 Eylül 2019 günü 9.Sezon başlayacağını duyurdu.

PUBG Mobile oyuncuları yenilikler istiyor fakat yeniliklerden daha çok hilecilerin önlenmesini istemektedir. Gel gelelim maalesef yapımcı şirket hilecilere karşı önleme alamıyorlar. Son zamanlarda özellikle hilecilerde büyük bir artış yaşanıyor.Oyuna girdiğinizde uçağa binmeden önce metrelerce yükseğe çıkanları rahatlıkla görebilirsiniz.

Bu kadar popüler bir oyun ve bu kadar büyük bir oyun şirketinin hilecilere karşı yenik kalmasına kimse anlam veremiyor. Son çare olarak Tencent Games herhalde bu hileleri çıkartanları işe alacak gibi gözükmektedir.

Yukarıdaki linke tıklayarak denk geldiğimiz garip bir hileyi izleyebilirsiniz.