PUBG Mobile hilede son nokta! Nadir denk gelir

PUBG Mobile oyunu son yılların en favori oyunu. Tabi bu oyun eğlenceli olduğu kadar hilecilerin de mekanı oldu.

Youtube’a girdiğinizde birçok hile videosu görebiliriz. Genel olarak hileci tipler Wallhack kullanmaktadır. Yani düşmanı eliyle koymuş gibi bulmaktadır. Tabi en çok dikkatinizi çekecek olan hileyi yapan ekibin arasında bir düşman var. Bu düşmanı koruyorlar ve oyun sonunda birinci yapıyorlar.

Bu sefer bize gelen bir mail çok hoşumuza gitti. Bir PUBG oyuncusu ziyaretçimiz bize hileye denk geldiği oyun videosunu çekerek bize göndermiş. Bizde bu video’yu Youtube kanalımıza yükledik. Bu arada ekran videosunu çeken ziyaretçimiz maalesef videoyu sessiz çekmiş. Ama biz videoyu izledik ve çok keyif aldık.

PUBG Mobile hile yüzünden birçok oyuncu şikayetçi. Bakalım son gelecek olan güncelleme sonrasında hileye karşı büyük bir önlem alındığı yazıyor.

Yorumlarınızı bekliyoruz.