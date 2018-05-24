PES 2019 7 lisanslı ligi açıklandı

Oyun konsolları ve bilgisarlarda futbol oyunu denilince akla ilk gelen kesinlikle PES olmaktadır.

PES 2019 yakında çıkacak ve çıkmadan önce uzun zamandır söylentileri devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde PES 2019 için Konami Lansman tarihini açıklamıştı.

Oyun tutkunları PES 2019’da ligleri çok merak etmektedir. Konami resmi internet sitesine girdiğinizde Belçika Jupiler Pro Lig, Danimarka Süper Ligi, Rusya Premier Ligi, Portekiz Süper Ligi, Arjantin Quilmes Clásica Süper Ligi ve İskoçya Premier Ligi olmak üzere toplamda 7 adet lisanslı lig olacağını görüyoruz. Konami Şampiyonlar ligi lisansı’nı kaybettikten sonra yeni ligler ile talebi artırmak istiyor.

PES 2019 oyunu 30 Ağustos 2018 günü satışa çıkacak. PES 2019 ön sipariş Türkiye fiyatı 179 TL, Xbox one için ise 152 TL olarak açıklandı.

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