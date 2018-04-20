Kafa Topu 2 yorumları (Artı ve eksileri)

Online Kafa Topu oyunu Android ve İOS işletim platformunda en çok indirilen oyunlar arasında yer alıyor. Her hafta birincilerine hediyeler verdiği için oldukça popülerliğini artırmıştı.

Uzun zamandır Kafa Topu 2 çıkacak söylentilerinden sonra Kafa Topu 2 oyunu yayınlandı. İlk versiyonuna göre oldukça geliştirilen bu oyuna alışmak oldukça zor gibi gözüküyor. Genel olarak bakıldığında ilk kafa topu oyununa göre çok detaylı olduğu için ilk girenler büyük sıkıntı çekiyor. İlk izlenim olarak farklı sahalarda karşılaşmalar yapmak ayrı bir renk katıyor. Öncekinde ise malesef tek bir yerde yapıldığı için gözler artık farklılık arıyordu. Youtube.com’da da birçok Kafa Topu 2 oyun videoları çıkmaya başladı. İlk gelen tepki ise oyunun enerji bekleme süresidir. Malesef enerji’den dolayı üst üste maç yapmak için elmas harcamak durumunda kalacaksınız.

Uzun zamandır herkes ilk kafa topu online oyununu oynuyor. Bakalım oranın kalıplaşmış oyuncuları bu yeni versiyona geçecek mi göreceğiz.

Oyunu oynadıkça yavaş yavaş Kafa Topu 2 detaylarını öğreneceğiz. Bu oyunu oynayan ziyaretçilerimizden Kafa Topu 2 yorumları bekliyoruz.

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