Kafa Topu 2 PlayStore’da ilk 3’e girdi

Masomo Gaming tarafından geliştirilen online spor oyunu olan Kafa Topu’nun devamı olan Kafa Topu 2, Google Play Store ilk 3’e girmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde hem İOS hem Android işletim sistemleri için yayınlanan Kafa Topu 2 kısa sürede üst zirvelere çıktı.

Kafa Topu 2 oyunu ilk versiyonundaki gibi yüksek bir online oyuncuya kısa sürede sahip oldu. Daha detaylı ve daha gerçekçi olan bu oyun Play Store’da oyunlar kategorisinde ücretsiz en popüler sıralamasında 3.sıraya yerleşti.

1. sırada Helix Jump

2. sırada PUBG mobile

3. sırada Kafa Topu 2

4. sırada Subway Sufers

5. sırada ise Candy Crush Saga yer almaktadır.

Henüz çıkalı 10 gün olmamasına rağmen bu kadar kısa sürede ilk 3’e girmesi gerçekten büyük başarıdır. Kafa Topu 2 ve ilk versiyonu hala aktif olarak ikisi birden yayındadır. Her iki oyunuda girenleri sayısı oldukça hatırı sayılır seviyededir. Bakalım ileride nasıl bir süreç yaşayacak göreceğiz.

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