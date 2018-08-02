Huawei P20 Lite PUBG oyununu kaldırıyor mu?

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Huawei P20 Lite akıllı telefonu hem tasarımı hem teknik özellikleri ile çok beğenildi. Bir ziyaretçimiz bu modeli almak istediğini fakat kafasına takılan tek soru olarak PUBG oyunu kaldırıp kaldırmadığı olmuştur.

Bu modele maalesef sahip olmadığımız için deneyip herhangi bir yanıt veremedik. Fakat internetten araştırdığımızda göre bu modeli kullanıp PUBG oynayanların olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını yazdıklarını görüyoruz. PUBG oyunu forumlarında da Huawei P20 Lite modelini kullananların yazdıklarına göre en yüksek grafikte bile sıkıntısız olarak oynadıkları yazmaktadır.

Teknoscrool.com olarak bizim size önerimiz herhangi bir teknoloji marketine gidip tanıtım için reyona konulan P20 Lite modleine PUBG oyunu yükleyip oynamanızı tavsiye ediyoruz.

En net sonucu kendiniz deneyerek ulaşabilirsiniz.

Eğer Huawei P20 Lite kullanıcıysanız PUBG oyunu oynuyorsanız oyunu oynama performansı konusunda bize bilgi verirseniz çok memenun oluruz. Bu sayede bu modeli amlak isteyenler rahat bir şekilde alıp yapıp yada başka modellere yönebilir.