Bilgisayarım WWE 2K22 Kaldırır mı?

Her ne kadar, dövüş oyunu deyince akla ilk gelen isimlerden biri olmasa da, WWE oyunları alternatifsiz olduğundan büyük bir kitleye hitap ediyor.

WWE 2K22’nin çıkışı, olması gereken fiyattan ucuza piyasa sürülmesi gibi bir hatadan dolayı gerçekten olaylı olmuştu. Fakat oyunun yeni nesil furyasının da katkısıyla beraber iyi bir şekilde pazarlandığını söylemek gerek. Türkiye genelinde WWE çok yayımlanmamasına ve popüler olmamasına rağmen aslında hayran kitlesi oldukça büyük. Bu hayranlardan birisi de siz iseniz ve oyunu oynamayı düşünüyorsanız fakat bilgisayarınızın kaldırıp kaldıramayacağına emin değilseniz doğru yerdesiniz, işte oyunun sistem gereksinimleri:

Öncelikle şunu demeliyiz ki, bundan bir önceki oyun olan WWE 2K20 ile karşılaştırdığımızda(GTX 680/ HD 7850) minimum sistem gereksinimi oldukça yüksek kalıyor, Bir başka deyişle, “yeni nesil” söyleminin havada kalmadığını sistem gereksinimlerinde de görebiliyoruz.

Bilgisayarınızın bir oyunu kaldırıp kaldırmayacağını nasıl öğreneceğinizi detaylı bir şekilde anlattığımız yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

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